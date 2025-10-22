ua en ru
Ср, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности, - эксперт

Украина, Среда 22 октября 2025 16:05
UA EN RU
Из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности, - эксперт Фото: эксперт заявил, что из-за низких прайс-кэпов Украина не использует импортные возможности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Существующая система ограничения цен на электроэнергию в Украине требует дальнейших изменений и приближения к европейской модели, где рынок регулируется конкуренцией, а не административными решениями.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Он напомнил, что в марте 2022 года состоялась техническая синхронизация украинской энергосистемы с европейской, однако маркет каплинг, то есть коммерческая интеграция рынков, до сих пор не реализован. Именно поэтому существуют ограничения для импорта электроэнергии.

"У нас еще до сих пор установлены так называемые прайс-кэпы, которые, хотя НКРЭКУ повысило их летом, достаточно существенно, но видимо недостаточно, потому что на прошлой неделе в некоторые пиковые часы нагрузки на энергосистему в европейских странах, из которых мы покупаем электрическую энергию, цена была даже выше, чем при наших прайс-кэпах. Поэтому мы не использовали импорт в полной мере и вынуждены были из-за этого, в частности, прибегать к аварийным отключениям", - пояснил он.

По мнению Омельченко, Украине нужно не только технически, но и коммерчески интегрироваться с европейской энергосистемой, в том числе гармонизировать подходы к формированию цен.

"Очень важно, чтобы мы в конце концов интегрировались и коммерческим образом с европейской электросетью и в том числе обеспечили ту модель прайс-кепов, которая существует в Европейском Союзе. Она абсолютно другая. Если в нашей модели предполагается, по сути, через прайскепы регуляция ценой, то в Европейском Союзе регуляция происходит за счет независимого регулятора, который следит за конкуренцией, то есть в конкурентных условиях, а прайс-кэпы лишь выполняют роль в каких-то чрезвычайных ситуациях", - отметил эксперт.

Ранее вице-президент Energy Club, бывший заместитель министра энергетики Максим Немчинов заявил, что ограничение предельных цен на электроэнергию в Украине остается одним из ключевых барьеров для увеличения импорта из стран ЕС.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кэпов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

Напомним, 25 июля Регулятор принял решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
По Украине свет будут выключать по графикам, а не аварийно: где и когда именно
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию