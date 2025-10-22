ua en ru
Через низькі прайс-кепи Україна не використовує імпортні можливості, - експерт

Україна, Середа 22 жовтня 2025 16:05
UA EN RU
Через низькі прайс-кепи Україна не використовує імпортні можливості, - експерт Фото: експерт заявив, що через низькі прайс-кепи Україна не використовує імпортні можливості (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Наявна система обмеження цін на електроенергію в Україні потребує подальших змін і наближення до європейської моделі, де ринок регулюється конкуренцією, а не адміністративними рішеннями.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він нагадав, що у березні 2022 року відбулася технічна синхронізація української енергосистеми з європейською, однак маркет каплінг, тобто комерційна інтеграція ринків, досі не реалізований. Саме через це існують обмеження для імпорту електроенергії.

"У нас ще до цього часу встановлені так звані прайс-кепи, які, хоча НКРЕКП підвищило їх влітку, достатньо суттєво, але мабуть недостатньо, тому що на минулому тижні в деякі пікові години навантаження на енергосистему в європейських країнах, з яких ми купуємо електричну енергію, ціна була навіть вища, ніж за наших прайс-кепів. Тому ми не використовували імпорт повною мірою і вимушені були з-за цього, зокрема, вдаватися до аварійних відключень", - пояснив він.

На думку Омельченка, Україні потрібно не лише технічно, а й комерційно інтегруватися з європейською енергосистемою, у тому числі гармонізувати підходи до формування цін.

"Дуже важливо, щоб ми в кінці кінців інтегрувалися і комерційним чином з європейською електромережею і в тому числі забезпечили ту модель прайс-кепів, яка існує в Європейському Союзі. Вона абсолютно інша. Якщо в нашій моделі передбачається, по суті, через прайскепи регуляція ціною, то в Європейському Союзі регуляція відбувається за рахунок незалежного регулятора, який слідкує за конкуренцією, тобто в конкурентних умовах, а прайс-кепи лише виконують роль в якихось надзвичайних ситуаціях", - зазначив експерт.

Раніше віце-президент Energy Club, колишній заступник міністра енергетики Максим Немчинов заявив, що обмеження граничних цін на електроенергію в Україні залишається одним із ключових бар’єрів для збільшення імпорту з країн ЄС.

Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

Нагадаємо, 25 липня Регулятор прийняв рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на електроенергію у вечірні пікові години - з 17:00 до 23:00.

