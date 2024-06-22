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Из-за неплатежей "Гарантированный покупатель" наращивает долги в энергетике, - Оржель

Суббота 22 июня 2024 20:10
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Из-за неплатежей "Гарантированный покупатель" наращивает долги в энергетике, - Оржель Фото: из-за неплатежей "Гарантированный покупатель" наращивает долги в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" наращивает долги по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бывшего министра энергетики Украины Алексея Оржеля.

"Гарантированный покупатель", обязанный выкупать электрическую энергию, был недофинансирован из-за тарифа "Укрэнерго". То есть разница между продажей на рынке электрической энергии "Гарантированным покупателем" и уровнем зеленого тарифа должна покрываться за счет соответствующих включенных в тариф "Укрэнерго" расходов", - сказал он.

Оржель объяснил, что эти расходы не были включены регулятором в тариф "Укрэнерго".

"Соответственно, всегда так происходит, что "Гарантированный покупатель" не может полностью покрыть уровень зеленого тарифа и долги в большинстве своем увеличиваются", - подчеркнул экс-министр.

Ранее сообщалось, что правительство должно срочно преодолеть проблему неплатежей за зеленую электроэнергию в Украине, поскольку это ставит на грань выживания малые энергетические предприятия с мощностями возобновляемой энергетики и полностью блокирует их дальнейшее развитие.

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