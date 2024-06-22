Через неплатежі "Гарантований покупець" нарощує борги в енергетиці, - Оржель

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього міністра енергетики України Олексія Оржеля.

"Гарантований покупець", який зобов'язаний викуповувати електричну енергію, був недофінансований через тариф "Укренерго". Тобто різниця між продажем на ринку електричної енергії "Гарантованим покупцем" і рівнем зеленого тарифу, має покриватися за рахунок відповідних включених в тариф "Укренерго" витрат", - сказав він.

Оржель пояснив, що ці витрати не були включені Регулятором в тариф "Укренерго".

"Відповідно, завжди так стається, що "Гарантований покупець" не може повністю покрити рівень зеленого тарифу і борги здебільшого збільшуються", - наголосив екс-міністр.

Раніше повідомлялося, що уряд має терміново подолати проблему неплатежів за зелену електроенергію в Україні, оскільки це ставить на межу виживання малі енергетичні підприємства з потужностями відновлюваної енергетики і повністю блокує їхній подальший розвиток.