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Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії

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Триполі, Неділя 14 листопада 2021 12:11
Син Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії Фото: Сейф аль-Іслам Каддафі (wikimedia.org by Margarita Arredondas)
Автор: Юлія Бойко

Син колишнього лівійського лідера Муамара Каддафі візьме участь у виборах президента Лівії. Сьогодні він подав відповідні документи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лівійський телеканал Libya Alahrar.

Повідомляється, що він подав документи в регіональну виборчу комісію в місті Себха на півдні Лівії.

"Саїф Аль-Іслам Каддафі подав документ про свою кандидатуру на президентських виборах в центр Вищої національної виборчої комісії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сина Каддафі підозрюють у зв'язку з російськими найманцями "вагнерівцями", і лівійські органи вже видали ордер на його арешт.

Відзначимо, в лютому 2021 року сторони багаторічного збройного конфлікту в Лівії домовилися про формування перехідного уряду. Очікується, що лідер Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршал Халіфа Хафтар теж візьме участь у виборах президента.

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