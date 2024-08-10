Из-за масштабного пожара в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха, - ОВА

По его словам, исследования показали, что в двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода.

"В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ивана Кулика - в 1,57 раза", - рассказал глава ОВА.

В то же время, по данным Прокудина, содержание других вредных веществ, таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид остаются в пределах допустимых значений.

"Мониторинг качества воздуха продолжается, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы для здоровья жителей. Оставайтесь дома и закрывайте окна", - посоветовал глава ОВА.