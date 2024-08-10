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Из-за масштабного пожара в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха, - ОВА

Фото: из-за пожара в некоторых районах Херсона повысился уровень загрязненности воздуха (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за пожара, вызванного российским обстрелом, в Херсоне повысился уровень загрязненности воздуха. Речь о превышении оксида углерода.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

По его словам, исследования показали, что в двух районах города зафиксировано превышение допустимых норм концентрации оксида углерода.

"В частности, на улице Независимости уровень оксида углерода превышает норму в 1,35 раза, а на улице Ивана Кулика - в 1,57 раза", - рассказал глава ОВА.

В то же время, по данным Прокудина, содержание других вредных веществ, таких как сернистый ангидрид, диоксид азота, фенол и формальдегид остаются в пределах допустимых значений.

"Мониторинг качества воздуха продолжается, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы для здоровья жителей. Оставайтесь дома и закрывайте окна", - посоветовал глава ОВА.

Ситуация в Херсоне

Под Херсоном из-за обстрела РФ начался масштабный пожар 10 августа. В тушении пожара возникли трудности из-за того, что участки, где бушует огонь, могут быть еще не разминированы.

Кроме того, 10 августа РФ активизировала атаки дронами местного населения в Херсоне. Оккупанты сбрасывают взрывчатку на людей, стоящих на остановках или возле магазинов. Пострадали уже шесть людей.

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