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Через масштабну пожежу в Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря, - ОВА

Фото: через пожежу у деяких районах Херсона підвищився рівень забрудненості повітря (t me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Через пожежу, спричинену російським обстрілом, у Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря. Мова про перевищення оксиду вуглецю.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, дослідження показали, що в двох районах міста зафіксовано перевищення допустимих норм концентрації оксиду вуглецю.

"Зокрема, на вулиці Незалежності рівень оксиду вуглецю перевищує норму в 1,35 рази, а на вулиці Івана Кулика - в 1,57 рази", - розповів голова ОВА.

Водночас, за даними Прокудіна, вміст інших шкідливих речовин, таких як сірчистий ангідрид, діоксид азоту, фенол і формальдегід, залишаються в межах допустимих значень.

"Моніторинг якості повітря триває, щоб вчасно реагувати на можливі загрози для здоров'я мешканців. Залишайтесь вдома та закривайте вікна", - порадив голова ОВА.

Ситуація у Херсоні

Під Херсоном через обстріл РФ почалася масштабна пожежа 10 серпня. У гасінні пожежі виникли труднощі через те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Крім того, 10 серпня РФ активізувала атаки дронами місцевого населення в Херсоні. Окупанти скидають вибухівку на людей, які стоять на зупинках чи біля магазинів. Пострждали вже шестеро людей.

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ХерсонПожежаВійна в Україні