Через масштабну пожежу в Херсоні підвищився рівень забрудненості повітря, - ОВА

Ситуація у Херсоні

Під Херсоном через обстріл РФ почалася масштабна пожежа 10 серпня. У гасінні пожежі виникли труднощі через те, що ділянки, де вирує вогонь, можуть бути ще не розміновані.

Крім того, 10 серпня РФ активізувала атаки дронами місцевого населення в Херсоні. Окупанти скидають вибухівку на людей, які стоять на зупинках чи біля магазинів. Пострждали вже шестеро людей.

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