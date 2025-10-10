Из-за массированной атаки в Украине отключения света: как оставаться на связи

После очередной массированной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре в Киеве и девяти областях Украины произошли аварийные отключения света. Несмотря на это, украинцы продолжают оставаться на связи благодаря работе мобильных операторов.
РБК-Украина со ссылкой на пост Минцифры в Telegram рассказывает, как оставаться на связи при отключениях света.
Компании заранее подготовились к возможным ударам: базовые станции перевели на генераторы и аккумуляторные батареи, а инженерные бригады работают в усиленном режиме, чтобы поддерживать критически важную связь.
Украинцам советуют также подготовиться к длительным отключениям и воспользоваться проверенными способами, чтобы не остаться без связи:
Что стоит сделать:
Мобильные операторы призывают пользоваться связью только при необходимости, чтобы сеть оставалась стабильной для всех.
Напомним, что в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Из-за этого ряд областей остались обесточены. Самая сложная пока ситуация в Киевской и Кировоградской области.
Левый берег столицы остался без света, а на правом тоже наблюдаются перебои. Также возникли проблемы с водоснабжением, городские службы работают над восстановлением систем.
На фоне этих атак Львов объявил, что уже 11 октября начнет тестирование городской инфраструктуры, чтобы подготовиться к блэкаутам. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.