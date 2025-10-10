Через масовану атаку в Україні знеструмлення: як залишатися на зв’язку

Після чергової масованої ракетної атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у Києві та дев’яти областях України сталися аварійні знеструмлення. Попри це, українці продовжують залишатися на зв’язку завдяки роботі мобільних операторів.
РБК-Україна із посиланням на пост Мінцифри у Telegram розповідає, як залишатись на зв'язку під час знеструмлень.
Компанії заздалегідь підготувалися до можливих ударів: базові станції перевели на генератори та акумуляторні батареї, а інженерні бригади працюють у посиленому режимі, щоб підтримувати критично важливий зв’язок.
Українцям радять також підготуватися до тривалих відключень і скористатися перевіреними способами, щоб не залишитися без зв’язку:
Що варто зробити:
Мобільні оператори закликають користуватися зв’язком лише за потреби, щоб мережа залишалася стабільною для всіх.
Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Через це низка областей залишилась знеструмлена. Найскладніша поки ситуація на Київщині та Кіровоградщині.
Лівий берег столиці залишився без світла, а на правому також спостерігаються перебої. Також виникли проблеми із водопостачанням, міські служби працюють над відновлення систем.
На фоні цих атак Львів оголосив, що вже 11 жовтня розпочне тестування міської інфраструктури, щоб підготуватися до блекаутів. Тестування охопить альтернативні джерела живлення, системи водопостачання, електрики, газу та роботу громадського транспорту.