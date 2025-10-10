Из-за массированной атаки в Украине отключения света: как оставаться на связи

После очередной массированной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре в Киеве и девяти областях Украины произошли аварийные отключения света. Несмотря на это, украинцы продолжают оставаться на связи благодаря работе мобильных операторов.

РБК-Украина со ссылкой на пост Минцифры в Telegram рассказывает, как оставаться на связи при отключениях света.

Как оставаться на связи во время отключения света

Компании заранее подготовились к возможным ударам: базовые станции перевели на генераторы и аккумуляторные батареи, а инженерные бригады работают в усиленном режиме, чтобы поддерживать критически важную связь.

Украинцам советуют также подготовиться к длительным отключениям и воспользоваться проверенными способами, чтобы не остаться без связи:

Что стоит сделать:

загрузите Карту Пунктов несокрушимости в приложении "Дія" - она доступна прямо с главного экрана;

в приложении "Дія" - она доступна прямо с главного экрана; проверьте наличие подключения по технологии X-PON , чтобы иметь доступ к интернету до 72 часов без электричества. Это можно сделать на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН или позвонив своему провайдеру;

, чтобы иметь доступ к интернету до 72 часов без электричества. Это можно сделать на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН или позвонив своему провайдеру; воспользуйтесь национальным роумингом. Для этого перейдите в настройки телефона: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → отключите "Автоматически" → выберите другого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL или Vodafone UA);

Для этого перейдите в настройки телефона: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → отключите "Автоматически" → выберите другого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL или Vodafone UA); отключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах , чтобы уменьшить нагрузку на сеть и сэкономить заряд аккумулятора;

, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и сэкономить заряд аккумулятора; заряжайте павербанки и мобильные устройства заранее, а также сохраняйте офлайн-карты и резервные SIM-карты разных операторов.

Мобильные операторы призывают пользоваться связью только при необходимости, чтобы сеть оставалась стабильной для всех.