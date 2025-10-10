ua en ru
Из-за массированной атаки в Украине отключения света: как оставаться на связи

Пятница 10 октября 2025 16:55
UA EN RU
Из-за массированной атаки в Украине отключения света: как оставаться на связи Как оставаться на связи во время блэкаутов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

После очередной массированной ракетной атаки России по энергетической инфраструктуре в Киеве и девяти областях Украины произошли аварийные отключения света. Несмотря на это, украинцы продолжают оставаться на связи благодаря работе мобильных операторов.

РБК-Украина со ссылкой на пост Минцифры в Telegram рассказывает, как оставаться на связи при отключениях света.

Как оставаться на связи во время отключения света

Компании заранее подготовились к возможным ударам: базовые станции перевели на генераторы и аккумуляторные батареи, а инженерные бригады работают в усиленном режиме, чтобы поддерживать критически важную связь.

Украинцам советуют также подготовиться к длительным отключениям и воспользоваться проверенными способами, чтобы не остаться без связи:

Что стоит сделать:

  • загрузите Карту Пунктов несокрушимости в приложении "Дія" - она доступна прямо с главного экрана;
  • проверьте наличие подключения по технологии X-PON, чтобы иметь доступ к интернету до 72 часов без электричества. Это можно сделать на интерактивной карте от Минцифры и ЛУН или позвонив своему провайдеру;
  • воспользуйтесь национальным роумингом. Для этого перейдите в настройки телефона: Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → отключите "Автоматически" → выберите другого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL или Vodafone UA);
  • отключите автоматическую загрузку фото и видео в мессенджерах, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и сэкономить заряд аккумулятора;
  • заряжайте павербанки и мобильные устройства заранее, а также сохраняйте офлайн-карты и резервные SIM-карты разных операторов.

Мобильные операторы призывают пользоваться связью только при необходимости, чтобы сеть оставалась стабильной для всех.

Российские атаки на украинские энергоносители

Напомним, что в ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по Украине. Из-за этого ряд областей остались обесточены. Самая сложная пока ситуация в Киевской и Кировоградской области.

Левый берег столицы остался без света, а на правом тоже наблюдаются перебои. Также возникли проблемы с водоснабжением, городские службы работают над восстановлением систем.

На фоне этих атак Львов объявил, что уже 11 октября начнет тестирование городской инфраструктуры, чтобы подготовиться к блэкаутам. Тестирование охватит альтернативные источники питания, системы водоснабжения, электричества, газа и работу общественного транспорта.

зв'язок Советы Блэкаут
