ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Через масовану атаку в Україні знеструмлення: як залишатися на зв’язку

П'ятниця 10 жовтня 2025 16:55
UA EN RU
Через масовану атаку в Україні знеструмлення: як залишатися на зв’язку Як залишатися на зв’язку під час блекаутів (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Після чергової масованої ракетної атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у Києві та дев’яти областях України сталися аварійні знеструмлення. Попри це, українці продовжують залишатися на зв’язку завдяки роботі мобільних операторів.

РБК-Україна із посиланням на пост Мінцифри у Telegram розповідає, як залишатись на зв'язку під час знеструмлень.

Як залишатися на звʼязку під час знеструмлень

Компанії заздалегідь підготувалися до можливих ударів: базові станції перевели на генератори та акумуляторні батареї, а інженерні бригади працюють у посиленому режимі, щоб підтримувати критично важливий зв’язок.

Українцям радять також підготуватися до тривалих відключень і скористатися перевіреними способами, щоб не залишитися без зв’язку:

Що варто зробити:

  • завантажте Мапу Пунктів незламності в застосунку "Дія" - вона доступна просто з головного екрана;
  • перевірте наявність підключення за технологією X-PON, щоб мати доступ до інтернету до 72 годин без електрики. Це можна зробити на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН або зателефонувавши своєму провайдеру;
  • скористайтеся національним роумінгом. Для цього перейдіть у налаштування телефону: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкніть "Автоматично" → виберіть іншого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL або Vodafone UA);
  • вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах, щоб зменшити навантаження на мережу й заощадити заряд акумулятора;
  • заряджайте павербанки та мобільні пристрої заздалегідь, а також зберігайте офлайн-карти та резервні SIM-карти різних операторів.

Мобільні оператори закликають користуватися зв’язком лише за потреби, щоб мережа залишалася стабільною для всіх.

Російські атаки на українські енергоносії

Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Через це низка областей залишилась знеструмлена. Найскладніша поки ситуація на Київщині та Кіровоградщині.

Лівий берег столиці залишився без світла, а на правому також спостерігаються перебої. Також виникли проблеми із водопостачанням, міські служби працюють над відновлення систем.

На фоні цих атак Львів оголосив, що вже 11 жовтня розпочне тестування міської інфраструктури, щоб підготуватися до блекаутів. Тестування охопить альтернативні джерела живлення, системи водопостачання, електрики, газу та роботу громадського транспорту.

Читайте РБК-Україна в Google News
зв'язок Поради Блекаут
Новини
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Світло, вода, транспорт: яка ситуація в Києві після нічної атаки
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить