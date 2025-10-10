Через масовану атаку в Україні знеструмлення: як залишатися на зв’язку

Після чергової масованої ракетної атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у Києві та дев’яти областях України сталися аварійні знеструмлення. Попри це, українці продовжують залишатися на зв’язку завдяки роботі мобільних операторів.

РБК-Україна із посиланням на пост Мінцифри у Telegram розповідає, як залишатись на зв'язку під час знеструмлень.

Як залишатися на звʼязку під час знеструмлень

Компанії заздалегідь підготувалися до можливих ударів: базові станції перевели на генератори та акумуляторні батареї, а інженерні бригади працюють у посиленому режимі, щоб підтримувати критично важливий зв’язок.

Українцям радять також підготуватися до тривалих відключень і скористатися перевіреними способами, щоб не залишитися без зв’язку:

Що варто зробити:

завантажте Мапу Пунктів незламності в застосунку "Дія" - вона доступна просто з головного екрана;

в застосунку "Дія" - вона доступна просто з головного екрана; перевірте наявність підключення за технологією X-PON , щоб мати доступ до інтернету до 72 годин без електрики. Це можна зробити на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН або зателефонувавши своєму провайдеру;

, щоб мати доступ до інтернету до 72 годин без електрики. Це можна зробити на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН або зателефонувавши своєму провайдеру; скористайтеся національним роумінгом. Для цього перейдіть у налаштування телефону: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкніть "Автоматично" → виберіть іншого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL або Vodafone UA);

Для цього перейдіть у налаштування телефону: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкніть "Автоматично" → виберіть іншого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL або Vodafone UA); вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах , щоб зменшити навантаження на мережу й заощадити заряд акумулятора;

, щоб зменшити навантаження на мережу й заощадити заряд акумулятора; заряджайте павербанки та мобільні пристрої заздалегідь, а також зберігайте офлайн-карти та резервні SIM-карти різних операторів.

Мобільні оператори закликають користуватися зв’язком лише за потреби, щоб мережа залишалася стабільною для всіх.