Через масовану атаку в Україні знеструмлення: як залишатися на зв’язку
Після чергової масованої ракетної атаки Росії по енергетичній інфраструктурі у Києві та дев’яти областях України сталися аварійні знеструмлення. Попри це, українці продовжують залишатися на зв’язку завдяки роботі мобільних операторів.
РБК-Україна із посиланням на пост Мінцифри у Telegram розповідає, як залишатись на зв'язку під час знеструмлень.
Як залишатися на звʼязку під час знеструмлень
Компанії заздалегідь підготувалися до можливих ударів: базові станції перевели на генератори та акумуляторні батареї, а інженерні бригади працюють у посиленому режимі, щоб підтримувати критично важливий зв’язок.
Українцям радять також підготуватися до тривалих відключень і скористатися перевіреними способами, щоб не залишитися без зв’язку:
Що варто зробити:
- завантажте Мапу Пунктів незламності в застосунку "Дія" - вона доступна просто з головного екрана;
- перевірте наявність підключення за технологією X-PON, щоб мати доступ до інтернету до 72 годин без електрики. Це можна зробити на інтерактивній мапі від Мінцифри та ЛУН або зателефонувавши своєму провайдеру;
- скористайтеся національним роумінгом. Для цього перейдіть у налаштування телефону: Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → вимкніть "Автоматично" → виберіть іншого оператора (UA-KYIVSTAR, LIFECELL або Vodafone UA);
- вимкніть автоматичне завантаження фото та відео в месенджерах, щоб зменшити навантаження на мережу й заощадити заряд акумулятора;
- заряджайте павербанки та мобільні пристрої заздалегідь, а також зберігайте офлайн-карти та резервні SIM-карти різних операторів.
Мобільні оператори закликають користуватися зв’язком лише за потреби, щоб мережа залишалася стабільною для всіх.
Російські атаки на українські енергоносії
Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня Росія завдала масованого удару по Україні. Через це низка областей залишилась знеструмлена. Найскладніша поки ситуація на Київщині та Кіровоградщині.
Лівий берег столиці залишився без світла, а на правому також спостерігаються перебої. Також виникли проблеми із водопостачанням, міські служби працюють над відновлення систем.
На фоні цих атак Львів оголосив, що вже 11 жовтня розпочне тестування міської інфраструктури, щоб підготуватися до блекаутів. Тестування охопить альтернативні джерела живлення, системи водопостачання, електрики, газу та роботу громадського транспорту.