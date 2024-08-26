Из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек, почти 50 пострадали, - ГСЧС
В результате массированной атаки РФ по Украине в понедельник, 26 августа, погибли семь человек, еще 47 человек пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Как сообщается, подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после утреннего массированного удара России.
Также спасатели завершили разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.
По информации ГСЧС, всего в результате атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей.
Также было ликвидировано 22 пожара и спасено двух людей. Последствия российских обстрелов ликвидировали около 740 спасателей.
Обстрел Украины 26 августа
Сегодня утром РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Россияне выпустили 127 ракет разных типов и более сотни дронов-камикадзе "Шахед".
Из-за вражеской атаки в ряде областей начались перебои со светом.
Также в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.
Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.
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