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Из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек, почти 50 пострадали, - ГСЧС

Украина, Понедельник 26 августа 2024 21:22
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Из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек, почти 50 пострадали, - ГСЧС Фото: из-за массированной атаки по Украине погибли семь человек (t.me/dsns_telegram)
Автор: Татьяна Степанова

В результате массированной атаки РФ по Украине в понедельник, 26 августа, погибли семь человек, еще 47 человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщается, подразделения ГСЧС завершили работы на всех локациях после утреннего массированного удара России.

Также спасатели завершили разбор аварийных строительных конструкций поврежденного пятиэтажного жилого дома в Луцке.

По информации ГСЧС, всего в результате атаки по Украине погибли семь человек (из которых двое скончались в больнице) и 47 пострадали, в том числе четверо детей.

Также было ликвидировано 22 пожара и спасено двух людей. Последствия российских обстрелов ликвидировали около 740 спасателей.

Обстрел Украины 26 августа

Сегодня утром РФ совершила масштабную воздушную атаку по Украине. Россияне выпустили 127 ракет разных типов и более сотни дронов-камикадзе "Шахед".

Из-за вражеской атаки в ряде областей начались перебои со светом.

Также в некоторых регионах страны начались отключения воды на фоне проблем с электроснабжением.

Детальнее о последствиях массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.

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