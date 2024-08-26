ua en ru
Пн, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали, - ДСНС

Україна, Понеділок 26 серпня 2024 21:22
UA EN RU
Через масовану атаку по Україні загинули семеро людей, майже 50 постраждали, - ДСНС Фото: через масовану атаку по Україні загинули семеро людей (t.me/dsns_telegram)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок масованої атаки РФ по Україні у понеділок, 26 серпня, загинули семеро людей, ще 47 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Як повідомляється, підрозділи ДСНС завершили роботи на всіх локаціях після ранкового масованого удару Росії.

Також рятувальники завершили розбір аварійних будівельних конструкцій пошкодженого п’ятиповерхового житлового будинку у Луцьку.

За інформацією ДСНС, загалом внаслідок атаки по Україні загинуло семеро людей (з яких двоє померли у лікарні) та 47 постраждало, у тому числі четверо дітей.

Також було ліквідовано 22 пожежі та врятовано двох людей. Наслідки російського обстрілу ліквідовували близько 740 рятувальників.

Обстріл України 26 серпня

Сьогодні вранці РФ здійснила масштабну повітряну атаку по Україні. Росіяни випустили 127 ракет різних типів та понад сотні дронів-камікадзе "Шахед".

Через ворожу атаку у низці областей почалися перебої зі світлом.

Також у деяких регіонах країни почались відключення води на тлі проблем з електропостачанням.

Детальніше про наслідки масованого обстрілу України - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетна атака
NEWS
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
Зеленський зібрав Ставку щодо наслідків атаки: РФ кинула на Україну 127 ракет і 109 дронів
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна