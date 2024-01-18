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Через Латвию до сих пор транспортируется много российского зерна, - министр транспорта Литвы

Фото: министр транспорта Литвы Марюс Скуодис (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что большая часть российского зерна транспортируется через Латвию, что является большой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Литовский министр отметил, что транзитом через Литву

Санкции против агропродукции РФ

В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Следует отметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.

К примеру, посол Польши в Европейском Союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.

 

 

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