Через Латвию до сих пор транспортируется много российского зерна, - министр транспорта Литвы

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис рассказал, что большая часть российского зерна транспортируется через Латвию, что является большой проблемой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
Литовский министр отметил, что транзитом через Литву
В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.
Следует отметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.
К примеру, посол Польши в Европейском Союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.
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