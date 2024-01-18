Через Латвию до сих пор транспортируется много российского зерна, - министр транспорта Литвы

Литовский министр отметил, что транзитом через Литву

Санкции против агропродукции РФ

В начале этого года министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс заявил, что планирует предложить внести запрет на импорт российского и белорусского зерна в следующий пакет санкций Евросоюза против России.

Следует отметить, что предложение о санкциях против российской агропродукции было и раньше.

К примеру, посол Польши в Европейском Союзе еще летом 2023 года предложил запретить импорт российской агропродукции в страны ЕС. Такую информацию публиковали польские СМИ.