Через Латвію досі транспортується багато російського зерна, - міністр транспорту Литви

Литовський міністр зазначив, що транзитом через Литву

Санкції проти агропродукції РФ

На початку цього року міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс заявив, що планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.

Наприклад, посол Польщі в Європейському Союзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ.