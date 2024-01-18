UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через Латвію досі транспортується багато російського зерна, - міністр транспорту Литви

Фото: міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс розповів, що більша частина російського зерна транспортується через Латвію, що є великою проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Литовський міністр зазначив, що транзитом через Литву 

Санкції проти агропродукції РФ

На початку цього року міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс заявив, що планує запропонувати внести заборону на імпорт російського та білоруського зерна до наступного пакету санкцій Євросоюзу проти Росії.

Варто зауважити, що пропозиція про санкції проти російської агропродукції була й раніше.

Наприклад, посол Польщі в Європейському Союзі ще влітку 2023 року запропонував заборонити імпорт російської агропродукції у країни ЄС. Таку інформацію публікували польські ЗМІ.

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяЛатвіяЛитва