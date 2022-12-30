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Из-за кризиса мигрантов: Польша увеличила электрический барьер на границе с Беларусью

Фото: Польша увеличила электрический барьер на границе с Беларусью (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Польские пограничники запустили еще один блок энергетического барьера на границе с Белоруссией. Его протяженность составляет 17,6 километра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пограничной службы страны.

Новая секция электробарьера была подключена в пятницу, 30 декабря, между пограничными постами в Новом Дворе и Липске. Общая его протяженность составляет 72 километра.

По словам польских пограничников, до конца 2022 года планируется запустить еще два отрезка протяженностью 17,2 километра и 18,1 километра.

Ранее сообщалось, что на границе между Польшей и Белоруссией был построен стальной барьер высотой 5,5 метра и протяженностью 187 километров. Его оснастили датчиками движения и камерами видеонаблюдения. Кроме того, заявлялось, что Польша планирует построить подобное ограждение на границе с российским Калининградом.

Фото: между Польшей и Беларусью пограничники запустили энергобарьер от мигрантов(twitter.com/Straz_Graniczna)

Напомним, что во время массированной атаки на Украину 29 декабря на территорию Беларуси рухнула ракета . Обломки снаряда были найдены в поле в Ивановском районе Брестской области, граничащей с Волынью. Ввиду опубликованных снимков это части ракеты от ЗРК "С-300".

Также известно, что на 28 декабря на территории Беларуси находились более 10 тысяч российских солдат . Однако этого недостаточно для начала нового вторжения в Украину с севера.

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