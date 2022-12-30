Через кризу мігрантів: Польща збільшила електричний бар'єр на кордоні з Білоруссю

Нова секція електробар'єру була підключена в п’ятницю, 30 грудня, між прикордонними постами в Новому Дворі та Липську. Загальна його довжина складає 72 кілометри.

За словами польських прикордонників, до кінця 2022 року планується запустити ще два відрізки протяжністю 17,2 кілометра та 18,1 кілометра.

Раніше повідомлялось, що на кордоні між Польщею та Білоруссю було побудовано сталевий бар'єр заввишки 5,5 метра та протяжністю в 187 кілометрів. Його оснастили датчиками руху та камерами відеоспостереження. Окрім цього заявлялось, що Польща планує побудувати подібну огорожу на кордоні з російським Калінінградом.

Фото: між Польщею та Білоруссю прикордонники запустили енергобар'єр від мігрантів(twitter.com/Straz_Graniczna)