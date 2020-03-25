У Київській області підтвердили 22 випадки коронавірусу

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Половина заражених припадає на Обухівський район

Станом на 25 березня число заражених коронавірусом у Київській області досягло 22 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської ОДА.

За даними Центру громадського здоров'я, у Київській області станом на ранок 25 березня 2020 офіційно підтверджено 22 випадки захворювання. З них 11 - в Обухівському районі, 4 - у Києво-Святошинському районі, 2 - у Броварах, по одному в Борисполі, Ставище, Ірпені, Білої Церкви та Білоцерківському районі.

На стаціонарному лікуванні перебувають 7 осіб, на самоізоляції - 15. Підозра на зараження є у 59 осіб. Встановлено медичне спостереження за 222 контактними особами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під Києвом жінка з коронавірусом народила дитину. До цього один з її тестів на новий коронавірус дав позитивний результат.

По всій країні на 10:00 25 березня зафіксовано 113 випадків COVID-19, за добу було зафіксовано 29 нових випадків. Крім того, перші випадки зараження були зафіксовані ще в чотирьох областях України - Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій.