RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Через день и всего несколько часов. Россияне ограничили подачу воды в оккупированный Донецк

Фото: Донецк переходит на подачу воды через день ()
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты ограничили поставки воды в оккупированный Донецк. С сегодняшнего дня вода в городе будет подаваться через день и в отдельно выделенные часы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

По данным издания, согласно сообщению подконтрольного "ДНР" предприятия "Вода Донбасса", сокращен график подачи водоснабжения: вода будет подаваться через день с 17:00 до 21:00.

Жители Донецка сегодня, 7 декабря, получили смс-рассылку от водоканала о том, что сегодня вечером воду дадут в пять из девяти районов Донецка.

Согласно сообщению, водоснабжение сегодня осуществляется частично в Куйбышевском, Ленинском, Кировском и Пролетарском районах и во всем Буденновском районе.

В то же время воды сегодня не дождутся жители Ворошиловского, Калининского, Киевского и Петровского районов.

По данным издания, накануне подконтрольная "ДНР" "Вода Донбасса" сообщала: 

"В связи со снижением температуры воздуха увеличился расход воды в котельных и внутридомовых системах отопления. Чтобы восполнить недостаток теплоносителя, необходимо скорректировать подачу воды на жилые дома".

Жизнь в оккупации

Напомним, в конце ноября в ряде населенных пунктов временно оккупированной части Донецкой области полностью исчезло электричество.

Ранее мы сообщали, что оккупанты полностью провалили второй отопительный сезон в Мариуполе. Десятки домов и часть учебных заведений остаются без тепла. Вместо этого оккупанты обустраивают в захваченном городе военные базы.

Также стало известно, что оккупанты в Донецкой области обходят школы и угрожают ученикам за т.н. "экстремизм".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкВойна России против Украины