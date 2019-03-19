ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Через день після операції моряка Сороку перевели в СІЗО

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 15:08
Через день після операції моряка Сороку перевели в СІЗО
Фото: Василь Сорока (facebook.com)

Операцію провели вчора у клініці імені Пирогова в Москві

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що вчора військовополоненому моряку Василю Сороці зробили хірургічну операцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Людмили Денісової. 

Як зазначається, українця прооперували в клініці імені Пирогова в Москві. Лікарі витягли осколки та зшили сухожилля лівої руки.

"На даний момент Василь перебуває у Лефортовському СІЗО, де за ним будуть спостерігати лікарі та робити йому необхідні медичні маніпуляції", - написала Денісова. 

Через день після операції моряка Сороку перевели в СІЗО

Нагадаємо, напередодні адвокат Сергій Бадамшин повідомив, що Українському військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію в Російській Федерації.

Раніше повідомлялося, що в українського військовослужбовця Василя Сороки, який був поранений під час захоплення РФ українських кораблів, не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки.

Наприкінці лютого стало відомо, що Сороці призначили проведення операції на руці

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

Росія утримує українських моряків як заручників, - Волкер Ще одному українському моряку в РФ призначили психіатричну експертизу
Новини України операцияморякиСИЗОвійськові
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся