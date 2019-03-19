Через день після операції моряка Сороку перевели в СІЗО

Фото: Василь Сорока (facebook.com)

Операцію провели вчора у клініці імені Пирогова в Москві

Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова підтвердила, що вчора військовополоненому моряку Василю Сороці зробили хірургічну операцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Людмили Денісової.

Як зазначається, українця прооперували в клініці імені Пирогова в Москві. Лікарі витягли осколки та зшили сухожилля лівої руки.

"На даний момент Василь перебуває у Лефортовському СІЗО, де за ним будуть спостерігати лікарі та робити йому необхідні медичні маніпуляції", - написала Денісова.

Нагадаємо, напередодні адвокат Сергій Бадамшин повідомив, що Українському військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію в Російській Федерації.

Раніше повідомлялося, що в українського військовослужбовця Василя Сороки, який був поранений під час захоплення РФ українських кораблів, не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки.

Наприкінці лютого стало відомо, що Сороці призначили проведення операції на руці.

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.