Українському моряку Сороці призначили у РФ операцію на руці, - адвокат

Фото: моряк Василь Сорока (facebook.com)

Авдокат повідомляє, що зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки

Адвокат Сергій Бадамшин відвідав в СІЗО "Лефортово" військовополоненого моряка Василя Сороку, який йому повідомив, що російський лікар призначив йому проведення операції на пораненій руці. Про це повідомляє адвокат у Facebook.

Адвокат повідомив, що поки невідома дата операції, в ці дні йде підготовка і аналізи.

"Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. Через розрив і відтік нижче рани не сходить, - пояснив лікар. Спасибі йому за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку", - зазначив Бадамшин.

Авдокат повідомляє, що зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки.

"Сподіваємося, що найближчим часом операція відбудеться і рука відновиться", - зазначив він.

Також Бадамшин розповів про умови утримання моряка.

"Він знаходиться в старій камері без гарячої води. Але до побутових складнощів ставитися поблажливо і з гумором. Та й у цілому, настрій бадьорий", - відзначив він.

Крім цього адвокат розповів, що співробітники ізолятора відмовили у побаченнях рідним і близьким інших арештантів.

"Ще був сьогодні вранці неприємний інцидент в СІЗО, коли через організацію консульської допомоги співробітники ізолятора були змушені відмовити у побаченнях рідним і близьким інших арештантів. Люди приїхали з усієї країни, деякі з дітьми. До сліз. Я розповів про це Сороці. Василь просив мене передати, щоб рідних і близьких, тим більше з дітьми, пускали до арештантам в пріоритетному порядку. І просив бути скромніше: "не треба багато уваги там, де воно не потрібне", - повідомив він.

Нагадаємо, Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту шостій четвірці військовополонених українських моряків, серед яких і Василь Сорока. Моряків залишили під вартою до квітня.

Зазначимо, що ще 1 лютого лікар в СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'язи.

Напередодні в РФ пообіцяли провести додаткове медобстеження захопленому моряку Сороці.