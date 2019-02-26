Українському моряку Сороці призначили у РФ операцію на руці, - адвокат

Авдокат повідомляє, що зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки
Адвокат Сергій Бадамшин відвідав в СІЗО "Лефортово" військовополоненого моряка Василя Сороку, який йому повідомив, що російський лікар призначив йому проведення операції на пораненій руці. Про це повідомляє адвокат у Facebook.
Адвокат повідомив, що поки невідома дата операції, в ці дні йде підготовка і аналізи.
"Очікувано, але ноу-хау тюремних лікарів лікувати розрив трьох сухожиль і нерва уколами вітаміну B результату не дало. Через розрив і відтік нижче рани не сходить, - пояснив лікар. Спасибі йому за бажання допомогти і вірність лікарському обов'язку", - зазначив Бадамшин.
Авдокат повідомляє, що зволікання з операцією може спричинити незворотні наслідки.
"Сподіваємося, що найближчим часом операція відбудеться і рука відновиться", - зазначив він.
Також Бадамшин розповів про умови утримання моряка.
"Він знаходиться в старій камері без гарячої води. Але до побутових складнощів ставитися поблажливо і з гумором. Та й у цілому, настрій бадьорий", - відзначив він.
Крім цього адвокат розповів, що співробітники ізолятора відмовили у побаченнях рідним і близьким інших арештантів.
"Ще був сьогодні вранці неприємний інцидент в СІЗО, коли через організацію консульської допомоги співробітники ізолятора були змушені відмовити у побаченнях рідним і близьким інших арештантів. Люди приїхали з усієї країни, деякі з дітьми. До сліз. Я розповів про це Сороці. Василь просив мене передати, щоб рідних і близьких, тим більше з дітьми, пускали до арештантам в пріоритетному порядку. І просив бути скромніше: "не треба багато уваги там, де воно не потрібне", - повідомив він.
Нагадаємо, Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту шостій четвірці військовополонених українських моряків, серед яких і Василь Сорока. Моряків залишили під вартою до квітня.
Зазначимо, що ще 1 лютого лікар в СІЗО "Лефортово", куди напередодні перевели поранених українських військовополонених моряків, виявив у моряка Василя Сороки пошкодження ще одного м'язи.
Напередодні в РФ пообіцяли провести додаткове медобстеження захопленому моряку Сороці.