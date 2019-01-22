Адвокат розповів про стан здоров'я пораненого українського моряка

Фото: Василь Сорока (з відкритих джерел)

У моряка пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки

Адвокат Сергій Бадамшин розповів про стан здоров'я українського військовослужбовця Василя Сороки, який був поранений під час захоплення РФ українських кораблів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook адвоката.

"Відомо, що функції руки не відновлюються, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки, а медичні документи в порушення закону не надані не те що адвокату, але навіть самому хворому", - написав він.

Він зазначив, що раніше Сороку відвідувала Уповноважена з прав людини в Москві Тетяна Потяєва. Після зустрічі вона заявила, що український військовослужбовець одужав на 80%.

Нагадаємо, родичі українських військовополонених моряків зустрілися з Постійним представником України при Раді Європи Дмитром Кулебою і обговорили подання індивідуальних скарг у ЄСПЛ.

Також родичі українських військовополонених моряків під час зустрічі у Страсбурзі з Головою делегації ЄС в Раді Європи Мегленою Куневою попросили країни ЄС допомогти у наданні кваліфікованої медичної допомоги морякам, яких тримають у СІЗО в РФ.

РБК-Україна писало, що Україна направила до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) позов проти Російської Федерації через захоплення кораблів і моряків в Керченській протоці.