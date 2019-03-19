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Українського моряка Сороку прооперували в РФ

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 14:04
Українського моряка Сороку прооперували в РФ
Фото: моряк Василь Сорока (facebook.com)

Моряку зробили операцію на руці

Українському військовополоненому моряку Василю Сороці зробили операцію в Російській Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення адвоката Сергія Бадамшина у Facebook

Адвокат зазначив, що цю інформацію йому підтвердили віце-президент Європейського інституту омбудсмана Ніна Карпачова та у лікарні, де робили операцію.

"Пораненого військовополоненого Василя Сороку прооперували! Нарешті хороші новини, які всі ми чекали і домагалися спільними зусиллями. Сподіваюся, рука буде врятована, функції відновляться в повному обсязі, а Василь і всі моряки швидше повернуться додому", - написав адвокат. 

Українського моряка Сороку прооперували в РФ

Раніше адвокат Сергій Бадамшін розповів, що в українського військовослужбовця Василя Сороки, який був поранений під час захоплення РФ українських кораблів, не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, набряк не сходить, в руці залишаються осколки.

У той же час, радник президента РФ Михайло Федотов повідомив українському омбудсмену Людмилі Денисовій, що стан здоров'я військовополоненого моряка Василя Сороки задовільний. Однак Федотов пообіцяв, що моряка обстежить нейрохірург. Після цього Сороці призначили операцію.

Нагадаємо українські моряки потрапили в полон в РФ після російської агресії в Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

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