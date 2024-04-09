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Из-за дефицита кадров. Россияне ищут рабочих на Запорожскую АЭС в соцсетях, - ГУР

Вторник 09 апреля 2024 17:14
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Из-за дефицита кадров. Россияне ищут рабочих на Запорожскую АЭС в соцсетях, - ГУР Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Россиянам на захваченной Запорожской АЭС не хватает сотрудников, поэтому новых рабочих они ищут в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, на Запорожской АЭС есть украинские сотрудники, которые не подписали новые контракты с оккупантами. Юсов подчеркнул, что россияне пытаются их склонять к сотрудничеству. По словам представителя разведки, таких работников немало.

Также Юсов сообщил, что количество персонала на ЗАЭС сократилось, поэтому оккупанты ищут новые кадры на территории РФ.

"Представьте себе, на ядерный объект (ищут - ред.) через соцсети и объявления в Telegram", - сказал представитель разведки.

Он уточнил, что профессиональный уровень для новых рабочих значительно снизили. И это также создает дополнительные угрозы для работы Запорожской АЭС.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Запорожская АЭС - крупнейшая в Европе атомная электростанция - была оккупирована российскими захватчиками в начале полномасштабного вторжения. Интервенты разместили на территории ЗАЭС военную технику. За все время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины.

Недавно станцию посетили эксперты МАГАТЭ, время от времени проводящие ротации. Заметим, что в прошлый раз россияне не пустили МАГАТЭ в реакторные залы на ЗАЭС.

Как отмечали в "Энергоатоме", с начала оккупации на Запорожской АЭС произошло уже не менее 8 полных блекаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только для Украины, но и для других государств.

Сегодня Юсов сказал, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов. Они попытались обвинить в этом украинских защитников.

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