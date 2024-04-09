Через дефіцит кадрів. Росіяни шукають робітників на Запорізьку АЕС у соцмережах, - ГУР

Росіянам на захопленій Запорізькій АЕС не вистачає співробітників, тому нових робітників вони шукають у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, на Запорізькій АЕС є українські співробітники, які не підписали нові контракти з окупантами. Юсов підкреслив, що росіяни намагаються їх схиляти до співпраці. За словами представника розвідки, таких працівників чимало.

Також Юсов повідомив, що кількість персоналу на ЗАЕС скоротилася, тому окупанти шукають нові кадри на території РФ.

"Уявіть собі, на ядерний об'єкт (шукають - ред.) через соцмережі та оголошення в Telegram", - сказав представник розвідки.

Він уточнив, що професійний рівень для нових робітників значно знизили. І це також створює додаткові загрози для роботи Запорізької АЕС.