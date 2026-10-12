Из-за ситуации с безопасностью часть школ в Ровненской области переходит на дистанционку

Что известно

В Рокитновской общине Ровенской области школы временно переходят на дистанционное обучение. Такой формат рекомендовали ввести до стабилизации ситуации с безопасностью.

Соответствующую рекомендацию дали по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В поселковом совете объяснили, что это вынужденный шаг, направленный на сохранение жизни и здоровья детей и работников образования.

Жителей общины также призвали соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять рекомендации соответствующих служб.

Украинцев также просят сообщать экстренные службы об опасных находках, попаданиях, повреждениях или пострадавших: