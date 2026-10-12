Из-за ситуации с безопасностью часть школ в Ровненской области переходит на дистанционку

В Ровенской области приняли решение изменить формат обучения школьников из-за ситуации безопасности. Изменения будут касаться учебных заведений в одной из общин региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рокитновский поселковый совет в Facebook.
В Рокитновской общине Ровенской области школы временно переходят на дистанционное обучение. Такой формат рекомендовали ввести до стабилизации ситуации с безопасностью.
Соответствующую рекомендацию дали по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В поселковом совете объяснили, что это вынужденный шаг, направленный на сохранение жизни и здоровья детей и работников образования.
Жителей общины также призвали соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять рекомендации соответствующих служб.
Украинцев также просят сообщать экстренные службы об опасных находках, попаданиях, повреждениях или пострадавших:
Напомним, российские войска атакуют Ровенскую область, в частности, жилую и промышленную инфраструктуру. Так, 12 сентября в результате воздушной атаки получило разрушения предприятие в Сарненском районе , однако люди не пострадали. Ночью 28 сентября российский удар повредил частный дом, а 9 октября во время обстрела на севере области оккупанты атаковали жилье многодетной семьи.
Сначала сообщалось о пяти раненых, среди которых был ребенок. Впоследствии стало известно, что 13-летний Максим, за жизнь которого медики боролись почти сутки, умер.