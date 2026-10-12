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Из-за ситуации с безопасностью часть школ в Ровненской области переходит на дистанционку

19:09 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

В Ровенской области приняли решение изменить формат обучения школьников из-за ситуации безопасности. Изменения будут касаться учебных заведений в одной из общин региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Рокитновский поселковый совет в Facebook.

Что известно

В Рокитновской общине Ровенской области школы временно переходят на дистанционное обучение. Такой формат рекомендовали ввести до стабилизации ситуации с безопасностью.

Соответствующую рекомендацию дали по результатам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В поселковом совете объяснили, что это вынужденный шаг, направленный на сохранение жизни и здоровья детей и работников образования.

Жителей общины также призвали соблюдать правила безопасности, реагировать на сигналы воздушной тревоги и выполнять рекомендации соответствующих служб.

Украинцев также просят сообщать экстренные службы об опасных находках, попаданиях, повреждениях или пострадавших:

  • 112 - единый номер экстренной помощи;
  • 101 - ГСЧС;
  • 102 - полиция;
  • 103 - экстренная медицинская помощь.

Обстрелы Ровенской области

Напомним, российские войска атакуют Ровенскую область, в частности, жилую и промышленную инфраструктуру. Так, 12 сентября в результате воздушной атаки получило разрушения предприятие в Сарненском районе , однако люди не пострадали. Ночью 28 сентября российский удар повредил частный дом, а 9 октября во время обстрела на севере области оккупанты атаковали жилье многодетной семьи.

Сначала сообщалось о пяти раненых, среди которых был ребенок. Впоследствии стало известно, что 13-летний Максим, за жизнь которого медики боролись почти сутки, умер.

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Ровенская областьШколаДистанционное обучение