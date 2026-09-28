ua en ru
Пн, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Враг ударил по жилому сектору в Ровенской области, пострадавших нет

01:45 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Враг ударил по жилому сектору в Ровенской области, пострадавших нет Фото: спасатели ГСЧС (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Ночью Россия атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Во время очередной воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Коваль сообщил, что выехал на место происшествия - там уже работают представители всех соответствующих служб.

Напомним, вечером 27 сентября в Киеве уже произошло попадание в 16-этажку на уровне 7 этажа в Подольском районе - предварительно, есть пострадавшие.

В тот же вечер Россия также атаковала Софиевскую Борщаговку - подтверждено попадание на территории рынка "Столичный", есть погибшие и почти 10 пострадавших.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровенская область Война России против Украины
Новости
Starlink могут помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: Буданов назвал условие
Starlink могут помочь Украине защититься от ракетных атак РФ: Буданов назвал условие
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность