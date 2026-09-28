Враг ударил по жилому сектору в Ровенской области, пострадавших нет

Ночью Россия атаковала жилой сектор в Ровенской области - поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

Во время очередной воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом. Люди, к счастью, ранения не получили.

Коваль сообщил, что выехал на место происшествия - там уже работают представители всех соответствующих служб.