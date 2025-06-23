Из-за атаки РФ в Киеве частично изменено движение общественного транспорта

На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:

троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 - до площади Валерия Марченко;

автобус № 32: Литовский проспект - ул. Белицкая;

автобус № 36ТР: ул. Северная - просп. Европейского Союза - ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";

автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;

движение троллейбусов № 41 задерживается.

Кроме того, автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на два отдельных участка движения:

от ул. Северной до просп. Европейского Союза;

от ул. Чернобыльской до площади Марченко.

В КГГА отметили, что это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.