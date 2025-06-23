Из-за атаки РФ в Киеве частично изменено движение общественного транспорта

Вследствие вражеской атаки в ночь на 23 июня, перекрыто движение транспорта возле станции метрополитена "Святошин" и на улице Ивана Выговского.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:
Вблизи станции метро "Святошин":
Кроме того, автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на два отдельных участка движения:
В КГГА отметили, что это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.
Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.
Этой ночью российская армия обстреляла Киев ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.
В результате атаки повреждена инфраструктура возле станции метро "Святошин".
По последним данным, в результате обстрела погибли 5 людей, около 20 человек получили ранения.
В Киевской области один человек погиб, 8 получили ранения.
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