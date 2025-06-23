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Через атаку РФ у Києві частково змінено рух громадського транспорту

Фото: у Києві змінено рух кількох маршрутів громадського транспорту (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня, перекрито рух транспорту біля станції метрополітену "Святошин" та на вулиці Івана Виговського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

На вулиці Івана Виговського транспорт курсує:

  • тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 - до площі Валерія Марченка;
  • автобус № 32: Литовський проспект - вул. Білицька;
  • автобус № 36ТР: вул. Північна - просп. Європейського Союзу - вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

  • автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";
  • автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
  • рух тролейбусів № 41 затримується.

Крім того, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:

  • від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;
  • від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

У КМДА зазначили, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.

Київський метрополітен працює в штатному режимі. Втім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.

Масований обстріл Росії

Цієї ночі російська армія обстріляла Київ ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.

Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру біля станції метро "Святошин".

За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 5 людей, близько 20 зазнали поранень.

У Київській області одна людина загинула, 8 зазнали поранень.

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