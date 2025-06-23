Через атаку РФ у Києві частково змінено рух громадського транспорту

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня, перекрито рух транспорту біля станції метрополітену "Святошин" та на вулиці Івана Виговського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
На вулиці Івана Виговського транспорт курсує:
Поблизу станції метро "Святошин":
Крім того, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:
У КМДА зазначили, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.
Київський метрополітен працює в штатному режимі. Втім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.
Цієї ночі російська армія обстріляла Київ ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру біля станції метро "Святошин".
За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 5 людей, близько 20 зазнали поранень.
У Київській області одна людина загинула, 8 зазнали поранень.
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