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Из-за атаки РФ в Киеве частично изменено движение общественного транспорта

Киев, Понедельник 23 июня 2025 08:00
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Из-за атаки РФ в Киеве частично изменено движение общественного транспорта Фото: в Киеве изменено движение нескольких маршрутов общественного транспорта (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Вследствие вражеской атаки в ночь на 23 июня, перекрыто движение транспорта возле станции метрополитена "Святошин" и на улице Ивана Выговского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

На улице Ивана Выговского транспорт курсирует:

  • троллейбусы №№ 4, 5, 26, 35 - до площади Валерия Марченко;
  • автобус № 32: Литовский проспект - ул. Белицкая;
  • автобус № 36ТР: ул. Северная - просп. Европейского Союза - ул. Чернобыльская до площади Валерия Марченко.

Вблизи станции метро "Святошин":

  • автобусы №№ 37, 37А курсируют через станцию метро "Нивки";
  • автобусы № 90 в направлении пл. Валерия Марченко следуют по схеме маршрута № 23;
  • движение троллейбусов № 41 задерживается.

Кроме того, автобусный маршрут № 36ТР временно разделен на два отдельных участка движения:

  • от ул. Северной до просп. Европейского Союза;
  • от ул. Чернобыльской до площади Марченко.

В КГГА отметили, что это вынужденное решение из-за временного перекрытия движения между этими участками.

Киевский метрополитен работает в штатном режиме. Впрочем один выход со станции "Святошин" до Чернобаевской площади (Героев Бреста) в направлении моста временно закрыт.

Массированный обстрел России

Этой ночью российская армия обстреляла Киев ударными дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами.

В результате атаки повреждена инфраструктура возле станции метро "Святошин".

По последним данным, в результате обстрела погибли 5 людей, около 20 человек получили ранения.

В Киевской области один человек погиб, 8 получили ранения.

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