Через атаку РФ у Києві частково змінено рух громадського транспорту

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня, перекрито рух транспорту біля станції метрополітену "Святошин" та на вулиці Івана Виговського.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

На вулиці Івана Виговського транспорт курсує:

тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 - до площі Валерія Марченка;

автобус № 32: Литовський проспект - вул. Білицька;

автобус № 36ТР: вул. Північна - просп. Європейського Союзу - вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.

Поблизу станції метро "Святошин":

автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";

автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;

рух тролейбусів № 41 затримується.

Крім того, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:

від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;

від вул. Чорнобильської до площі Марченка.

У КМДА зазначили, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.

Київський метрополітен працює в штатному режимі. Втім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.