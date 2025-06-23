Через атаку РФ у Києві частково змінено рух громадського транспорту
Внаслідок ворожої атаки в ніч на 23 червня, перекрито рух транспорту біля станції метрополітену "Святошин" та на вулиці Івана Виговського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
На вулиці Івана Виговського транспорт курсує:
- тролейбуси №№ 4, 5, 26, 35 - до площі Валерія Марченка;
- автобус № 32: Литовський проспект - вул. Білицька;
- автобус № 36ТР: вул. Північна - просп. Європейського Союзу - вул. Чорнобильська до площі Валерія Марченка.
Поблизу станції метро "Святошин":
- автобуси №№ 37, 37А курсують через станцію метро "Нивки";
- автобуси № 90 у напрямку пл. Валерія Марченка слідують за схемою маршруту № 23;
- рух тролейбусів № 41 затримується.
Крім того, автобусний маршрут № 36ТР тимчасово розділений на дві окремі ділянки руху:
- від вул. Північної до просп. Європейського Союзу;
- від вул. Чорнобильської до площі Марченка.
У КМДА зазначили, що це вимушене рішення через тимчасове перекриття руху між цими ділянками.
Київський метрополітен працює в штатному режимі. Втім один вихід зі станції "Святошин" до Чорнобаївської площі (Героїв Бресту) в напрямку мосту тимчасово зачинений.
Масований обстріл Росії
Цієї ночі російська армія обстріляла Київ ударними дронами, а також крилатими і балістичними ракетами.
Внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру біля станції метро "Святошин".
За останніми даними, внаслідок обстрілу загинули 5 людей, близько 20 зазнали поранень.
У Київській області одна людина загинула, 8 зазнали поранень.
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