Из-за атаки дронов в Киевской области пострадал маленький ребенок
Из-за атаки дронов в Киевской области 25 января пострадал 5-летний ребенок. Также загорелось предприятие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
"К сожалению, 5-летний ребенок получил ранения. Его госпитализировали в больницу. Сейчас жизни и здоровью пострадавшей ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Как добавили в полиции, по состоянию на 12:20 в двух районах области зафиксировано повреждение трех многоэтажных домов, из них 18 квартир.
Также повреждены 13 автомобилей. Кроме того, произошло возгорание предприятия, которое было ликвидировано работниками ГСЧС.
Обстрел РФ по Украине 25 января
Российские войска обстреляли Украину двумя ракетами и больше 60 дронами в ночь на 25 января. Под удар попали Киевская, Черкасская и Полтавская области.
В частности, дрон влетел в многоэтажку в Вишневом. Из нее спасли 5 человек, среди них есть дети.
А в Черкассах из-за российской дроновой атаки частично пропал свет. Есть повреждения и в Полтавской области.
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