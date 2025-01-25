Через атаку дронів у Київській області постраждала маленька дитина

Через атаку дронів у Київській області 25 січня постраждала 5-річна дитина. Також загорілося підприємство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області .

"На жаль, 5-річна дитина отримала поранення. Її госпіталізували до лікарні. Наразі життю та здоров'ю постраждалій нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як додали у поліції, станом на 12:20 у двох районах області зафіксовано пошкодження трьох багатоповерхових будинків, з них 18 квартир.

Також пошкоджено 13 автомобілів. Крім того, відбулось загоряння підприємства, яке було ліквідовано працівниками ДСНС.