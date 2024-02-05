Из-за атак хуситов. Доходы Суэцкого канала сократились в два раза, - Bloomberg

По данным издания, в январе доход составил около 428 млн долларов по сравнению с 804 млн долларов за тот же период в 2023 году. При этом, количество судов, курсирующих по каналу, сократилось на 36%.

Суэцкий канал является кратчайшим морским путем между Азией и Европой. Он является важным источником иностранной валюты для Египта, и принес ему около 10,25 млрд долларов в 2023 году.

Атаки хуситов на корабли в Красном море

С ноября прошлого года в Красном море продолжаются атаки йеменских хуситов на торговые суда, которые имеют связь с Израилем. В январе террористическая группировка нанесла наибольший удар. Военные США и Британии отразили атаку в Красном море.

В начале января США и Британия нанесли мощные удары по целям, связанными с хуситами в Йемене. Это явилось ответом на постоянные атаки хуситов на гражданские суда в Красном море.

28 января сообщалось, что в Красном море беспилотник хуситов атаковал британский военный корабль, а уже на следующий день йеменские хуситы сообщили, что они якобы атаковали американский эсминец. Однако в Пентагоне опровергли заявление боевиков.

Кто такие хуситы и почему они нападают на корабли – читайте в нашем материале РБК-Украина.