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Спустя 217 лет: ИИ разгадал секретный шифр Наполеона всего за 6 часов

19:12 02.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Спустя 217 лет: ИИ разгадал секретный шифр Наполеона всего за 6 часов Искусственный интеллект сломал шифр Наполеона (скриншот: Revue historique des Armées 25(4), 1969)
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ИИ помог расшифровать секретное письмо Наполеона, которое более 200 лет считалось неразгаданным. В 1809 году французский император зашифровал в нем данные о расположении своей и союзных армий, а современные алгоритмы позволили полностью восстановить текст.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог инженера SentinelOne Картера Черча.

Как алгоритмы "преодолели" сложный шифр?

Благодаря использованию GPT-6 Astra процесс расшифровки занял около 6 часов компьютерного времени.

Искусственный интеллект самостоятельно выполнил полный цикл аналитической работы, ранее требовавший многих месяцев работы целых команд специалистов.

Что же сделал алгоритм?

Автоматическая транскрипция: модель разрезала сканированное изображение на отдельные строки, распознала 1300 зашифрованных единиц и классифицировала 155 уникальных знаков.

Поиск целых слов: ИИ идентифицировал 29 отдельных символов, обозначавших не единичные буквы, а целые номенклатурные понятия и слова (в частности, "генерал", "вы", "и" и т.д.).

Алгоритмический подбор: с помощью симуляции отжига и сравнения со статистикой французского языка XIX века модель подобрала точные значения для каждого знака, полностью воспроизведя оригинальную таблицу ключей (tableau chiffrant).

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Историческая ценность и восстановленные детали

Расшифрованный документ подробно воспроизводит расстановку сил перед войной Пятой коалиции.

В письме Наполеон раскрывает расположение 40-тысячного баварского корпуса, дислокацию войск в Саксонии, Баварии и близ Мюнхена, а также анализирует возможные действия российских сил.

Кроме общей диспозиции, дешифрование позволило восстановить фрагмент, утраченный в официальных печатных изданиях переписки Наполеона.

В месте, где цитата раньше прерывалась точками, зашифрованный оригинал содержал острую фразу: император призвал Мармона (личного друга Бонапарта) не бояться "нескольких отрядов или скопления наброда" (rassemblement de canailles).

Черч убежден: успех этого проекта доказывает, что огромные массивы архивных и военно-исторических документов, ранее считавшихся безнадежно потерянными из-за нехватки человеческого ресурса, могут быть полностью расшифрованы с помощью аналитических возможностей ИИ.

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