Через 217 років: ШІ розгадав секретний шифр Наполеона лише за 6 годин

ШІ допоміг розшифрувати секретний лист Наполеона, який понад 200 років вважався нерозгаданим. У 1809 році французький імператор зашифрував у ньому дані про розташування своєї та союзних армій, а сучасні алгоритми дозволили повністю відновити текст.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог інженера SentinelOne Картера Черча .

Як алгоритми "здолали" складний шифр?

Завдяки використанню GPT-6 Astra процес розшифровки зайняв близько 6 годин комп'ютерного часу.

Штучний інтелект самостійно виконав повний цикл аналітичної роботи, який раніше вимагав багатьох місяців праці цілих команд спеціалістів.

Що саме зробив алгоритм?

Автоматичну транскрипцію: модель розрізала скановане зображення на окремі рядки, розпізнала 1300 зашифрованих одиниць та класифікувала 155 унікальних знаків.

Пошук цілих слів: ШІ ідентифікував 29 окремих символів, що позначали не поодинокі літери, а цілі номенклатурні поняття та слова (зокрема "генерал", "ви", "і" тощо).

Алгоритмічний підбір: за допомогою симуляції відпалу та порівняння зі статистикою французької мови XIX століття модель підібрала точні значення для кожного знака, повністю відтворивши оригінальну таблицю ключів (tableau chiffrant).

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Історична цінність та відновлені деталі

Розшифрований документ детально відтворює розстановку сил перед війною П'ятої коаліції.

У листі Наполеон розкриває розташування 40-тисячного баварського корпусу, дислокацію військ у Саксонії, Баварії та поблизу Мюнхена, а також аналізує ймовірні дії російських сил.

Окрім загальної диспозиції, дешифрування дозволило відновити фрагмент, втрачений в офіційних друкованих виданнях переписки Наполеона.

У місці, де цитата раніше переривалася крапками, зашифрований оригінал містив гостру фразу: імператор закликав Мармона (особистий друг Бонапарта) не боятися "кількох загонів або скупчення наброду" (rassemblement de canailles).

Черч переконаний: успіх цього проєкту доводить, що величезні масиви архівних та військово-історичних документів, які раніше вважалися безнадійно втраченими через брак людського ресурсу, можуть бути повністю розшифровані за допомогою аналітичних можливостей ШІ.