Череватый рассказал об актуальной ситуации на востоке: бои продолжаются, эпицентр в Бахмуте

"Бахмут остается главной, авторитетной целью для агрессора. Он, кроме группировки "Вагнера", подтягивает туда воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения", - отметил спикер.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений. Враг потерял 92 оккупанта убитыми и 156 получили ранения.

Кроме того, украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников.

Также Череватый отметил, что бои продолжаются на Лиманском направлении. В последние дни оккупанты на этом участке фронта ослабили штурмы.

"Они пытались проводить 5-7 атак на Лиманско-Купянском направлении, последние двое суток мы наблюдаем, что они способны лишь одну атаку провести. В эти сутки они пытались в районе Белогоровки штурмовать наши подразделения, но понесли потери и отступили", - подчеркнул Череватый.

Что происходит в Бахмуте

Напомним, ранее украинское командование сообщило, что ВСУ продвигается на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, украинские военные за последнюю неделю освободили 20 квадратных километров.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что следует разделить Бахмутское направление и отдельно Бахмут. В окрестностях украинские силы продвигают на флангах, однако в городе оккупанты имеют успехи.

Вчера она сообщила, что снизились темпы продвижения Сил обороны, но ВСУ отражают все атаки.

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