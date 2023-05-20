Череватий розповів про актуальну ситуацію на сході: бої тривають, епіцентр у Бахмуті

"Бахмут залишається головною, авторитетною ціллю для агресора. Він, крім угруповування "Вагнера", підтягує туди повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи", - зазначив речник.

За словами Череватого, на Бахмутському напрямку за добу відбулося 17 боєзіткнень. Ворог втратив 92 окупантів вбитими та 156 отримали поранення.

Крім того, українські військові за добу знищили у районі Бахмута кілька одиниць техніки росіян, 13 польових складів з боєприпасами та збили 5 безпілотників.

Також Череватий зазначив, що бої тривають на Лиманському напрямку. Останніми днями окупанти на цій ділянці фронту ослабили штурми.

"Вони намагалися проводити 5-7 атак на Лимансько-Куп'янському напрямку, останні дві доби ми спостерігаємо, що вони спроможні лише одну атаку провести. Цієї доби вони намагалися у районі Білогорівки штурмувати наші підрозділи, але зазнали втрат і відступили", - наголосив Череватий.

Що відбувається у Бахмуті

Нагадаємо, раніше українське командування повідомило, що ЗСУ просувають на Бахмутському напрямку. За даними Міноборони, українські військові за останній тиждень звільнили 20 квадратних кілометрів.

Проте заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що варто розділять Бахмутський напрямок та окремо Бахмут. На околицях українські сили просувають на флангах, проте у місті окупанти мають успіхи.

Вчора вона повідомила, що знизилися темпи просування Сил оборони, але ЗСУ відбивають усі атаки.

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