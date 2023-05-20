ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Череватый рассказал об актуальной ситуации на востоке: бои продолжаются, эпицентр в Бахмуте

Новина українською →
Бахмут, Суббота 20 мая 2023 13:20
Череватый рассказал об актуальной ситуации на востоке: бои продолжаются, эпицентр в Бахмуте Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

На востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские военные продолжают сдерживать штурмы оккупантов, а эпицентром боев остается Бахмут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Бахмут остается главной, авторитетной целью для агрессора. Он, кроме группировки "Вагнера", подтягивает туда воздушно-десантные подразделения, мотострелковые подразделения, а также некоторые специальные подразделения", - отметил спикер.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений. Враг потерял 92 оккупанта убитыми и 156 получили ранения.

Кроме того, украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников.

Также Череватый отметил, что бои продолжаются на Лиманском направлении. В последние дни оккупанты на этом участке фронта ослабили штурмы.

"Они пытались проводить 5-7 атак на Лиманско-Купянском направлении, последние двое суток мы наблюдаем, что они способны лишь одну атаку провести. В эти сутки они пытались в районе Белогоровки штурмовать наши подразделения, но понесли потери и отступили", - подчеркнул Череватый.

Что происходит в Бахмуте

Напомним, ранее украинское командование сообщило, что ВСУ продвигается на Бахмутском направлении. По данным Минобороны, украинские военные за последнюю неделю освободили 20 квадратных километров.

Однако заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что следует разделить Бахмутское направление и отдельно Бахмут. В окрестностях украинские силы продвигают на флангах, однако в городе оккупанты имеют успехи.

Вчера она сообщила, что снизились темпы продвижения Сил обороны, но ВСУ отражают все атаки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Бахмут Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов