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Пограничники отбили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника

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Бахмут, Среда 15 марта 2023 17:20
Пограничники отбили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника Фото: пограничники отбили два штурма россиян в Бахмуте и поразили скопление пехоты противника (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники в Бахмуте отбили два вражеских штурма. В течение дня были уничтожены пять оккупантов, 16 - ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Бойцы ГНСУ отбили два вражеских штурма. Минометные расчеты поразили скопление пехоты противника у линии столкновения. А снайперы-пограничники ликвидировали трех захватчиков, которые разворачивали пулемет на позиции. Враг отступил", - говорится в сообщении.

Всего за день были убиты пять оккупантов, 16 - ранены.

Напомним, ранее украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Также ранее мы писали, что пограничники на Бахмутском направлении отбили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

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