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Чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково через коронавірус

Новини » Спорт     16.03.2020 - 09:55
Чемпіонат Іспанії можуть завершити достроково через коронавірус
Фото: гравці "Барселони" і "Реала" (facebook.com/LaLiga)

Таку можливість допустив президент іспанської Ла Ліги

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розповів про можливості дострокового завершення сезону. Слова функціонера наводить AS.

Частина, що залишилася сезону виявилася під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. Як мінімум найближчі два тури вже були перенесені.

"Я всі вихідні спілкувався телефоном і проводив відеоконференції з європейськими організаціями, президентами іспанських клубів, тому що нам потрібно працювати разом. Настає дуже важливий тиждень. Зараз ми маємо справу з такою ситуацією, що збираємося закінчити чемпіонат. У Європі на цьому тижні можуть бути прийняті важливі рішення", - сказав Тебас.

Нагадаємо, завтра 17 березня, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив засідання по відеозв'язку, де будуть обговорюватися можливі рішення у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу. За даними західних ЗМІ, може бути прийнято рішення про скасування Євро-2020, яке заплановане на червень.

Раніше УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Єврокубкові матчі, проведення яких було заплановано на поточному тижні, не відбудуться.

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