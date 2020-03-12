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Іспанська Ла Ліга призупиняє матчі через коронавірус

Новини » Надзвичайні події     12.03.2020 - 13:30
Іспанська Ла Ліга призупиняє матчі через коронавірус
Ілюстративне фото (realmadrid.com)

Матчі чемпіонату Іспанії зупиняються на два тижні

Через коронавірус в Іспанії припиняється футбольний чемпіонат вищої ліги (La Liga). Про це повідомляє іспанське видання Cadena Ser.

Повідомляється, що на зустрічі президента La Liga Хав'єра Тебаса, Іспанської федерації футболу і AFE було прийнято рішення про призупинення чемпіонату. Футбольні матчі припиняються на два тижні.

До цього очікувалося, що матчі двох наступних турів Прімери та Сегунди пройдуть без глядачів через поширення коронавірусу. У вищому дивізіоні Іспанії залишилося провести 11 турів, у турнірній таблиці лідирує "Барселона", а "Реал" йде другим з 2-очковим відставанням.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна баскетбольна асоціація (NBA) призупинила сезон через коронавірус у гравця команди Utah Jazz Руді Гобера. Він став першим професійним спортсменом у США, який заразився коронавірусом. Захворювання було підтверджено перед початком матчу Oklahoma City Thunder і Utah Jazz.

Раніше були припинені матчі італійської Серії А, а в ряді європейських країн прийнято рішення проводити матчі без глядачів. Для вболівальників також закрили деякі ігри Ліги чемпіонів і Ліги Європи УЄФА.

У Європі залишилася лише одна країна без випадків коронавірусу
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