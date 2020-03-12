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УЄФА скликає термінову зустріч для обговорення ситуації з коронавірусом

Новини » Спорт     12.03.2020 - 16:06
УЄФА скликає термінову зустріч для обговорення ситуації з коронавірусом
Фото: УЕФА организует встречу по COVID-19 (uefa.com)

Серед тем - все міжнародні турніри, в тому числі Євро-2020

УЄФА організує зустріч футбольного співтовариства для обговорення ситуації у зв'язку з триваючим розповсюдженням пандемії коронавірусу. Про це повідомляється на сайті організації.

Під час спеціальної відеоконференції, наміченої на вівторок, 17 березня, будуть обговорюватися можливість проведеннях всіх внутрішніх і міжнародних турнірів, в тому числі чемпіонату Європи 2020 року.

Для участі в обговорення ситуації у футболі запрошені представники 55 асоціацій, членів правління Асоціації європейських клубів, представників європейських ліг і профспілки гравців.

Раніше повідомлялося, що розіграш Ліги чемпіонів можуть призупинити через коронавірус.

Також, за даними ЗМІ, низка європейських федерацій звернулися до УЄФА з проханням перенести чемпіонат Європи з футболу на літо наступного року.

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