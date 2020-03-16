Чемпіонат Німеччини призупинено через пандемії коронавіруса

Розіграш двох дивізіонів чемпіонату Німеччини (вищого - Бундесліги - і другого по силі - Бундесліги 2) призупинено до 2 квітня через пандемії коронавіруса. Про це сообщается на сайті Німецького футбольного союзу.

Відповідне рішення ухвалено 16 березня за підсумками засідання організації у Франкфурті.

До цього матчі нижчих ліг чемпіонату Німеччини проходили при порожніх трибунах.

минулого тижня Німецька футбольна ліга перенесла поєдинки 26 туру Бундесліги на невизначений термін.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу вже припинено низку європейських футбольних чемпіонатів, серед яких англійська Прем'єр-ліга, французька Ліги 1, іспанська Прімера, італійська Серії А.

Раніше повідомлялося, що УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Скасовані матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були відбутися 17 і 18 березня, а також всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня.

На завтра, 17 березня, УЄФА може прийняти рішення про скасування Євро-2020, яке заплановане на червень.