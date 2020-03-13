АПЛ і французька Ліга 1 призупинили матчі через коронавірус

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АПЛ призупинилася до 3 квітня

У зв'язку з поширенням коронавіруса у Франції і Британії призупинили розіграш чемпіонатів з футболу у вищих дивізіонах. Про це повідомляє L'Equipe і сайт АПЛ.

Повідомляється, що Професійна футбольна ліга Франції припинила розіграш Ліги 1 і Ліги 2 через пандемію коронавірусу. Рішення набуло чинності з 13 березня. Зазначимо, до цього планувалося, що матчі будуть грати без глядачів, однак ситуація з коронавірусом у Франції продовжує погіршуватися.

Також на сьогоднішньому екстреному зібранні Англійської Прем'єр-ліги було прийнято рішення призупинити матчі до 3 квітня. Також скасовано матчі нижчих англійських дивізіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Скасовано матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були відбудутися 17 і 18 березня, а також всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня.

Також стало відомо, що у головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети виявили коронавірус, в результаті чого Англійська прем'єр-ліга оголосила екстрене засідання.