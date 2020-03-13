ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

АПЛ і французька Ліга 1 призупинили матчі через коронавірус

Новини » Спорт     13.03.2020 - 13:20
АПЛ і французька Ліга 1 призупинили матчі через коронавірус
Ілюстративне фото (flickr com menosultra)

АПЛ призупинилася до 3 квітня

У зв'язку з поширенням коронавіруса у Франції і Британії призупинили розіграш чемпіонатів з футболу у вищих дивізіонах. Про це повідомляє L'Equipe і сайт АПЛ.

Повідомляється, що Професійна футбольна ліга Франції припинила розіграш Ліги 1 і Ліги 2 через пандемію коронавірусу. Рішення набуло чинності з 13 березня. Зазначимо, до цього планувалося, що матчі будуть грати без глядачів, однак ситуація з коронавірусом у Франції продовжує погіршуватися.

Також на сьогоднішньому екстреному зібранні Англійської Прем'єр-ліги було прийнято рішення призупинити матчі до 3 квітня. Також скасовано матчі нижчих англійських дивізіонів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що УЄФА призупинив розіграші Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Скасовано матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, які повинні були відбудутися 17 і 18 березня, а також всі поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, заплановані на 19 березня.

Також стало відомо, що у головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети виявили коронавірус, в результаті чого Англійська прем'єр-ліга оголосила екстрене засідання.

Укрзалізниця призупинила продаж квитків на потяги в Словаччину Коронавірус в Україні: що відомо на даний момент
Новини України ФранціяВеликобританияФутболКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся