"Челсі" продовжив контракт з основним півзахисником

Фото: Н'Голо Канте (chelseafc.com)

Нова угода розрахована до літа 2023-го року

Опорний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте продовжив контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт лондонців.

Нова угода француза з клубом розрахована на п'ять років - до 2023 року. Деталі угоди не розголошуються, але за інформацією британської преси футболіст буде заробляти 280 тисяч фунтів на тиждень.

#FridayFeeling brought to you by @nglkante, who will be a Blue for five more years! #Kante2023 pic.twitter.com/evwr1rlKQ2 — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 23, 2018

Канте переїхав до Лондона після чемпіонського сезону в "Лестері" і відразу ж виграв чемпіонат і з лондонцями. Крім цього, в сезоні 2016/17 опорник став найкращим гравцем Прем'єр-ліги.

У наступному році Канте разом з "Челсі" завоював Кубок Англії і був визнаний кращим гравцем команди в сезоні. Також влітку в складі збірної Франції Канті став чемпіоном світу.