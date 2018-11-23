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"Челсі" продовжив контракт з основним півзахисником

Новини » Спорт    23.11.2018 - 12:36
"Челсі" продовжив контракт з основним півзахисником
Фото: Н'Голо Канте (chelseafc.com)

Нова угода розрахована до літа 2023-го року

Опорний півзахисник "Челсі" Н'Голо Канте продовжив контракт з клубом. Про це повідомляє офіційний сайт лондонців.

Нова угода француза з клубом розрахована на п'ять років - до 2023 року. Деталі угоди не розголошуються, але за інформацією британської преси футболіст буде заробляти 280 тисяч фунтів на тиждень.

Канте переїхав до Лондона після чемпіонського сезону в "Лестері" і відразу ж виграв чемпіонат і з лондонцями. Крім цього, в сезоні 2016/17 опорник став найкращим гравцем Прем'єр-ліги.

У наступному році Канте разом з "Челсі" завоював Кубок Англії і був визнаний кращим гравцем команди в сезоні. Також влітку в складі збірної Франції Канті став чемпіоном світу.

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