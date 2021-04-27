Веселощі на тайм. "Реал" і "Челсі" під зливою зіграли в результативну нічию

Мадридський "Реал" і лондонський "Челсі" в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів розписали мирову. Кожна з команд відзначилася одним взяттям воріт - 1:1.

Як не дивно, але "Реал" і "Челсі" до цього в Лізі чемпіонів не зустрічалися. До першого очного протистояння мадридці підходили не в найоптимальнішому складі, де ключовою втратою був капітан і лідер захисту Рамос. Без нього у складі "вершкові" поступилися в 8 з 13 останніх матчів Ліги чемпіонів.

Ось і в цьому матчі у мадридського клубу вже зі старту виникли проблеми в захисті. Спершу на 10-й хвилині гравці "Челсі" упустили супершанс. Маунт протягнув м'яч у штрафному майданчику і намагався пробити по воротах "Реала", але його удар заблокували. Щоправда, м'яч після цього відлетів на Пулішича, який головою відпасував на Вернера. Німець знаходився сам в декількох метрах від воріт, але примудрився потрапити в кіпера "вершкових" Куртуа.

Але вже через 4 хвилини "аристократи" таки рахунок у матчі відкрили. Захист "Реала" проспав закид з центру поля від Рюдігера на Пулішича, той обіграв Куртуа і відправив м'яч у сітку - 0:1.

PULISIC GIVES CHELSEA THE LEAD. BRILLIANT GOAL pic.twitter.com/sqPGOjZmzM — TheFootballHeadz (@FootballHeadz) April 27, 2021

А далі в Мадриді почалася сильна злива. Може він трохи і розгальмував"вершкових". Лідерство взяв на себе Бензема, який змістився в центр з флангу і розрядив "гармату" метрів з 25. М'яч просвистів трохи повз "дев'ятки", зачепивши хрестовину.

Однак другий свій шанс француз вже не упустив. На 29 - й хвилині після розіграшу кутового Марсело навісив у штрафну, Каземіро головою скинув на лінію воротарського, а Бензема спершу прийняв, а потім з розвороту мало не порвав сітку воріт "Челсі" - 1:1.

Real Madrid vs Chelsea Benzema (GOAL) 29' #RMACHE pic.twitter.com/TuyMnIia21 — D9INE (LIVE) Real Madrid 1-1 Chelsea (@D9INE_FINAL1) April 27, 2021

Відразу після голу мадридці могли відзначитися ще раз, але удар з-за меж штрафного від Крооса виявився трохи неточним.

До кінця тайму дощ трохи вщух, а англійці м'яч знову повернули під свій контроль, але реальних моментів для взяття воріт не створили.

У другій половині темп матч значно впав. Обидві команди явно більше хотіли діяти на контратаках, але і йти вперед ніхто великими силами не планував. У підсумку особливих моментів у другому таймі не було, а матч так і завершився внічию 1:1. Поєдинок між командами відбудеться в Лондоні 5 травня.

Відзначимо, завтра в другому півфіналі зустрінуться "ПСЖ"і" Манчестер Сіті".