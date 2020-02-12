"Челсі" погодив літній трансфер лідера "Аякса"

Лондонський футбольний клуб "Челсі" погодив трансфер півзахисника амсетрдамского "Аякса" Хакіма Зіеша. Про це De Telegraaf.

Як стверджує джерело, за останню добу між клубами була досягнута усна домовленість про трансфер марокканського нападника в літнє трансферне вікно. Сума трансферу складе 45 млн євро.

"Челсі" ще в минулому місяці розглядав можливість підписання Зіеша, однак голландський клуб був твердо має намір залишити гравця до кінця сезону.

Раніше з'явилася інформація, що англійський клуб готовий виділити головному тренеру команди Френку Лемпарду понад 170 млн євро на нових гравців.

Нагадаємо, Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) скоротив лондонцям трансферну заборону ще перед зимовим трансферним вікном, але клубу так і не вдалося оформити угоди в січні.

Клуб подав апеляцію на вирок Міжнародної федерації футболу (ФІФА), яка в лютому заборонила лондонцям реєструвати нових футболістів протягом двох найближчих трансферних періодів за порушення правил переходів молодих гравців.