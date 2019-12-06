"Челсі" скоротили термін заборони на підписання нових футболістів

Фото: ілюстроване зображення (facebook.com/ChelseaFC)

Також зменшена вдвічі сума штрафу

Спортивний арбітражний суд в Лозанні (CAS) оголосив про перегляд справи і виніс рішення щодо апеляції стосовно лондонського "Челсі". Про це повідомляється на офіційному сайті суду.

Заборона на трансфери, накладена на англійський клуб на початку року Міжнародною федерацією футболу (ФІФА) і розрахований на два трансферних вікна, була скорочена до одного періоду. Таким чином, "Челсі" зможе купувати футболістів вже в січні 2020 року. Також був вдвічі скорочено штраф щодо клубу, який тепер становить 273,4 тисячі євро.

Трансферна заборона була накладена на "синіх" через неодноразове порушення правил щодо підписання молодих гравців. Клуб не купив жодного гравця перед початком нинішнього сезону, при цьому команду покинули відразу п'ять футболістів.

На даний момент, підопічні Френка Лемпарда займають четверте місце в АПЛ, набравши 29 очок в 15 матчах.

У Лізі чемпіонів "Челсі" розташовується на третьому місці після п'яти турів у групі Н, маючи в активі 8 очок. У заключному турі групового етапу англійський клуб прийме французький "Лілль" 10 грудня.