"Челси" согласовал летний трансфер лидера "Аякса"

Лондонский футбольный клуб "Челси" согласовал трансфер полузащитника амсетрдамского "Аякса" Хакима Зиеша. Об этом De Telegraaf.

Как утверждает источник, за последние сутки между клубами была достигнута устная договоренность о трансфере марокканского нападающего в летнее трансферное окно. Сумма трансфера составит 45 млн евро.

"Челси" еще в прошлом месяце рассматривал возможность подписания Зиеша, однако голландский клуб был твердо намерен оставить игрока до конца сезона.

Ранее появилась информация, что английский клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более 170 млн евро на новых игроков.

Напомним, Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) сократил лондонцам трансферный запрет еще перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.

Клуб подал апелляцию на приговор Международной федерации футбола (ФИФА), которая в феврале запретила лондонцам регистрировать новых футболистов в течение двух ближайших трансферных периодов за нарушение правил переходов молодых игроков.